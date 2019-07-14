Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеLenta.ru 14:13
Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля. В результате крушения погибли два человека, личность пассажира устанавливается.
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Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
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Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Космос
Эксперты зафиксировали открытие в инопланетный портал
Речь идет об открытии какого-то таинственного портала, ведущего, по мнению уфологов, в другие миры.
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Общество
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Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым
Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.
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Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Технологии
Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Современные мошенники уже давно освоились в интернете.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России
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В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
Обновлено в 11:40
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 02:05
Происшествия
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В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
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О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Здоровье
Эксперт назвал три продукта, провоцирующие образование тромбов
Благодаря специалистам было проанализировано несколько десятков продуктов на выявление опасных компонентов из них было выделено три наиболее опасных продуктов, провоцирующих образование тромбов.
Обновлено в 08:02