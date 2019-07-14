Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетомГазета.Ru 17:10
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в своем время обучал президента страны Владимира Путина полетам на дельтаплане.
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Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено в 15:28
Спорт
Волков, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную Лиги наций
В финале Россия переиграла США (3:1). Лучшими доигровщиками признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими – Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро – Кавика Шоджи (США), связующим – Мика Кристенсон (США), подающим – Егор Клюка (Россия).
Обновлено в 21:55
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено в 00:34
Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Экономика
Россияне должны зарабатывать от 15 до 60 тыс руб в год на персональных данных – эксперт
По задумке фонда, пользователи смогут зарабатывать на предоставлении доступа к ним от 15 до 60 тысяч рублей.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов
Автоэксперты портала CarsWeek.ru назвали лучшие недорогие кроссоверы по цене от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 12:04
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В небе над США сфотографирован один из самых секретных американских самолётов
Обновлено в 21:18
Политика
В Совфеде прокомментировали слова Мураева о последствиях блокады Крыма
В Совфеде прокомментировали слова депутата Верховного совета Украины Евгения Мураева о категорически невыгодных последствиях блокады Крыма.
Обновлено в 10:44
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира
Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Военные самолеты Британии и Италии проведут разведку над Россией
Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что военные самолеты из Британии и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 20:13
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Футбол
«ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро
Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.
Обновлено в 13:44
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол
ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе»
Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.
Обновлено в 18:18
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Здоровье
Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты
По словам экспертов, некоторые продукты питания способствуют образованию тромбов – кровяных сгустков.
Обновлено в 21:54
Политика
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48