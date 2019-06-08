Армия и оружие
Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали СШАiReactor 03:31
Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.
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