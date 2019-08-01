Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домойИзвестия вчера в 12:28

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа. Об этом 31 июля сообщает телеканал NTV. Вместе с ними в Турцию вернется военный персонал, проходивший обучение по обслуживанию американских самолетов.
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