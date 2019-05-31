Энергетика
Обсуждается резкое падение цен на нефтьВоенное обозрение 30 мая в 23:37
Баррель нефти марки WTI приблизился к планке 56 долларов и готовится опускаться ещё ниже. Эксперты, как всегда, выдвигают свои версии относительно причин резкого падения цен на нефть.
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Политика
Новое правительство Финляндии может подать заявку на членство в НАТО
Новое правительство Финляндии оставляет за собой право подать заявку на вступление в НАТО.
Обновлено в 18:51
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Наука
Варикоз связан с генами и интеллектом: открытие сибирских ученых
Сибирские ученые впервые в мире провели масштабное исследование генетических причин варикоза.
Обновлено 30 мая в 00:00
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Обновлено в 19:13
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Обновлено в 04:15
Происшествия
Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии
В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
Обновлено в 19:00
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Религия
Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция
За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Политика
IDnes (Чехия): они пашут, как лошади, но большая часть зарплаты уходит Киму. И все равно работа в России их привлекает (iDNES.cz)
В России значительно возрастает интерес к северокорейским рабочим.
Обновлено в 17:57
Общество
Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Как минимум 1 млн компьютеров страдают от главной уязвимости Windows
В компании недавно выпустили патчи, закрывающие уязвимость в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.
Обновлено в 12:41
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 10:30
Общество
Роуминг отменен в России с 1 июня
1 июня вступают в силу поправки федеральному закону «О связи», принятые в 2018 году.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39