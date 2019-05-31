Энергетика
Обсуждается резкое падение цен на нефтьВоенное обозрение 30 мая в 23:37
Баррель нефти марки WTI приблизился к планке 56 долларов и готовится опускаться ещё ниже. Эксперты, как всегда, выдвигают свои версии относительно причин резкого падения цен на нефть.
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Общество
Волочкова отреагировала на отказ мэра Анапы оплачивать ее концерт
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду
Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым
Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Взрывом в Дзержинске разрушено 5 зданий
В результате взрывов, произошедших на ГосНИИ "Кристалл", разрушено 5 зданий на территории предприятия на площади 800 кв. м. В результате ЧП возник пожа, распространение огня перекинулось на траву.
Обновлено в 11:34
Музыка
Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым
Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.
Обновлено в 06:36
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Энергетика
На Украине вновь подняли тарифы на газ
По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала округлившиеся формы в купальнике
Подписчики отметили, что формы Каменских заметно округлились. Некоторые связали это с возможной беременностью певицы.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Xiaomi рассчитывает захватить до половины рынка смартфонов Индии
Китайская компания Xiaomi рассчитывает занять до 50% рынка смартфонов Индии, заявил глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей, передает "Ура.ру".
Обновлено в 14:28
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Севастополь» стал чемпионом Крыма
В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Политика
Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»
Впервые опубликованы сканы советских оригиналов договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено в 07:43
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Теннис
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Победительница 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде американка Серена Уильямс не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Неправильная сторона проведения операции является причиной неудачи – учёные
Проанализировав тысячи случаев летального исхода во время проведения операции, учёные заявили, что неправильная сторона тела пациента является причиной неудачи.
Обновлено в 13:47