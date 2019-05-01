Энергетика

Обсуждается резкое падение цен на нефтьВоенное обозрение 30 мая в 23:37

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Баррель нефти марки WTI приблизился к планке 56 долларов и готовится опускаться ещё ниже. Эксперты, как всегда, выдвигают свои версии относительно причин резкого падения цен на нефть.
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Обсуждается резкое падение цен на нефть

Военное обозрение30 мая в 23:37
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Происшествия

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Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Политика

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Экономика

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Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка

Тело подростка обнаружено на крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

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Известный американский гангстер Фрэнк Лукас скончался в возрасте 88 лет в госпитале штата Нью-Джерси.
Обновлено в 01:50
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
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Армия и оружие

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Экономика

НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд

Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии

В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Минюст США проведёт антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США ведёт подготовку к началу антимонопольного расследования в отношении корпорации Alphabet, которая владеет Google.
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ЗАДАЧА № 136 Кручу-верчу Пришел Степаныч в гараж сильно не в духе. И пожаловался: мол, закрутился совсем, как коленвал в моторе.
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Проект «Память места» стартует в МХТ имени Чехова

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Культура

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МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов

Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов.
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Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
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