Энергетика
Обсуждается резкое падение цен на нефтьВоенное обозрение 30 мая в 23:37
Баррель нефти марки WTI приблизился к планке 56 долларов и готовится опускаться ещё ниже. Эксперты, как всегда, выдвигают свои версии относительно причин резкого падения цен на нефть.
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Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество
Новые правила для автомобилистов начали действовать в России
В России с 1 июня вступили в силу правила тюнинга автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:11
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Футбол
Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Президент Косово допустил возможность объединения с Албанией
Президент республики Косово Хашим Тачи допустил возможность объединения с соседней Албанией.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Американец получил срок за женитьбу на собственной дочери
Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Omaha World-Herald.
Обновлено в 02:56
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Тело подростка обнаружено на крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Умер американский гангстер Фрэнк Лукас
Известный американский гангстер Фрэнк Лукас скончался в возрасте 88 лет в госпитале штата Нью-Джерси.
Обновлено в 01:50
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Минюст США проведёт антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США ведёт подготовку к началу антимонопольного расследования в отношении корпорации Alphabet, которая владеет Google.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Конкурс автознатоков: загадка про пальцы и мотор Гранты
ЗАДАЧА № 136 Кручу-верчу Пришел Степаныч в гараж сильно не в духе. И пожаловался: мол, закрутился совсем, как коленвал в моторе.
Обновлено в 03:00
Театры
Проект «Память места» стартует в МХТ имени Чехова
1 июня на сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова состоится презентация нового театрализованного проекта «Память места», сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:02
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 03:48
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов
Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов.
Обновлено в 04:32
Общество
Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни
Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56