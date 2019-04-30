Обстановка в столице Венесуэлы обострилась в последние часыЭхо Москвы 17:01

Оппозиция собирается своих сторонников к президентскому дворцу, в Каракасе слышна стрельба. Сообщается, что группа военнослужащих перешла на сторону противников президента Николаса Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил начало финальной фазы «операции свобода».

Обстановка в столице Венесуэлы обострилась в последние часы

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