Политика

Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники ГуаидоRT на русском 11:07

Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, призвал военных выступить против законного главы государства Николаса Мадуро. Сторонники Гуаидо собираются на автотрассе перед военной базой «Ла-Карлота».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обстановка в столице Венесуэлы обострилась в последние часы

Эхо Москвы17:01

Reuters узнал о перестрелке сторонников Гуаидо с верными Мадуро военными

РБК11:45

Стрельба слышна у авиабазы в Венесуэле, на которой побывал Гуаидо

РЕН ТВ09:01

СМИ: на улицах Каракаса слышны выстрелы

ТАСС09:15

Очевидцы сообщили о стрельбе близ авиабазы в Каракасе

Интерфакс09:03

Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники Гуаидо

RT на русском11:07

Очевидцы сообщают о стрельбе на митинге Гуайдо

Газета.Ru08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Кино

Скончалась французская актриса Анемон

Обновлено в 13:46
Игры

Catherine: Full Body уже можно предзаказать

Обновлено в 16:49
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Авто

В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз

Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено в 00:06
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Университете Северной Каролины произошла стрельба, есть погибшие

В кампусе Университета Северной Каролины в Шарлотте произошла стрельба. Погибли трое человек, еще трое ранены, сообщает местная служба NBC.
Обновлено в 18:52
Политика

Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Наука

Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса

Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось, из-за нагрева поверхностных слоев воды в море Росса — ранее считалось, что основную роль в таянии ледника играет теплая вода на большей глубине.
Обновлено вчера в 11:33
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

Обновлено в 18:14
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество

ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете

Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Скончался исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев

Известный военный историк генерал-полковник Григорий Кривошеев скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 15:07
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Общество

Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек

С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Наука

В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека

В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Хоккей

«Магнитка» усилится лидером «Локомотива» Локтионовым

28-летний нападающий выступал за «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов.
Обновлено в 16:38
Космос

В Мексике располагается Бермудский треугольник: найдено место, где все приборы выходят из строя

Прежде был назван способ превращения Черного моря в Бермудский треугольник.
Обновлено в 11:34
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное