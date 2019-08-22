Финансы
Долг россиян по ипотеке превысил 7 триллионов рублей9111.ru вчера в 07:44
В сравнении с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос на 2,6 трлн рублей. По данным компании, в начале 2019 года долг по ипотеке составлял 6,4 трлн рублей, по состоянию на июль текущего месяца данная цифра перевалила за отметку в 7 трлн рублей.
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