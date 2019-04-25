Финансы
Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрдТАСС вчера в 11:37
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд - до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материалах Министерства финансов Украины.
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