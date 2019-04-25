Финансы
Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрдТАСС вчера в 11:37
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд - до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материалах Министерства финансов Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Общество
Власти Сарова сочли стимулирующую выплату в 1 рубль педагогам законной
Как рассказала Life.ru педагог учреждения, в течение двух лет преподаватели не получали указанные надбавки, поскольку директор школы заявила, что на эти цели нет средств.
Обновлено в 06:12
Политика
Трамп предложил отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске
Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.
Обновлено в 06:32
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Ученые из Новосибирска разглядели грибы на Венере
Результаты работ новосибирских ученых были опубликованы в популярном научном журнале, где приведены изображения объектов, напоминающих очертаниями земных существ, таких как скорпион, ящерица и гриб.
Обновлено в 07:11
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Пассажир попытался открыть дверь авиалайнера во время полета
Пассажир самолета Airbus A319 британской авиакомпании easyJet попытался открыть дверь воздушного судна в воздухе на высоте 9 тыс. м. Инцидент произошел во время перелета из Лондона в Пизу, сообщила газета The Sun в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
Обновлено в 04:42
Здоровье
В Кузбассе второй раз закрыли опасный бассейн в детсаду
По причине угрозы здоровью детей бассейн повторно решили закрыть на 90 суток для исправления всех нарушений.
Обновлено в 06:55
Политика
Юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты
Юрист украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского пойти в политику.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
В Германии отреагировали на ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» не представляет опасности для энергоснабжения Германии, заявила представитель министерства экономики ФРГ.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках
Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Технологии
X5 готова доставлять 1 млн посылок в сутки из интернет-магазинов
Партнерам из России Х5 предлагает доставлять посылки до распределительных центров компании, из-за рубежа отправления будут приниматься на таможне.
Обновлено в 05:36
Музыка
Тверь станет частью XVIII Московского Пасхального фестиваля
27 апреля - 12 мая в России проходит XVIII Московский Пасхальный фестиваль.
Обновлено в 07:10