Финансы

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрдТАСС вчера в 11:37

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд - до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материалах Министерства финансов Украины.
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Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов

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Минфин Украины заявил об увеличении госдолга

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