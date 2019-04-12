Финансы

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрдТАСС 11:37

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд - до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материалах Министерства финансов Украины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов

РИА Новости14:42

Минфин Украины заявил об увеличении госдолга

Известия13:43

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд

ТАСС11:37

Украинский Минфин сообщил об увеличении госдолга

Московский Комсомолец12:41

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

RT на русском12:00

Минфин Украины заявил об увеличении госдолга

ТК Звезда12:46

Государственный долг Украины приблизился к $80 млрд

REGNUM12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Армия и оружие

Солдат ВСУ открыл стрельбу по сослуживцам в пьяном угаре

Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Религия

Православные христиане отмечают Великую Пятницу

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Футбол

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Обновлено в 07:49
Происшествия

В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве

В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Экономика

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Энергетика

Украина остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено в 16:47
Политика

Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе

Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Интернет

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Кино

Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»

"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Происшествия

«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской

Обновлено в 20:19
Армия и оружие

Военные передали жителям карельской деревни переправу через реку Кемь

Военные инженеры установили переправу через реку Кемь.
Обновлено в 05:27
Политика

Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя

Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Обновлено в 18:44
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста

Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено в 17:16
Культура

Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

Обновлено в 02:30
Гаджеты

Анонсирован смартфон OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition для фанатов «Мстителей»

Обновлено в 15:20
Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Общество

ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:46
Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное