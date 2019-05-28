Футбол
Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублейBookmaker-ratings.ru вчера в 08:56
Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей. Основная выручка – от хозяйственной деятельности организации. Об этом корреспонденту «РБ» сообщил председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.
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