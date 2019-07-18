Общество
Для пострадавших от паводка в Иркутской области построят общежитияАргументы и Факты 00:47
Три быстровозводимых здания должны появиться в Тулуне, Чуне и Нижнеудинске Власти Иркутской области собираются построить три быстровозводимых общежития для пострадавших от паводка жителей, сообщается на сайте правительства региона.
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В сообщении на портале областного правительства говорится, что общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске – на 200, в Чуне – на 100 человек.The Moscow Post02:14
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Три быстровозводимых общежития планируется построить для граждан пострадавших территорий
Байкал Инфовчера в 23:06
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
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