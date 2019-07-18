Общество

Общежития построят для пострадавших от паводка в Иркутской областиNews.ru 00:51

Замминистра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев сообщил, что правительство области планирует построить три быстровозводимых общежития для пострадавших в результате наводнения. Объекты разместятся в Тулуне (рассчитано на 500 человек), Нижнеудинске (200 человек) и в Чуне (100 человек).
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Быстровозводимые общежития хотят построить в пострадавших от паводков Тулуне, Нижнеудинске и Чуне

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