Замминистра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев сообщил, что правительство области планирует построить три быстровозводимых общежития для пострадавших в результате наводнения. Объекты разместятся в Тулуне (рассчитано на 500 человек), Нижнеудинске (200 человек) и в Чуне (100 человек).

Общежития построят для пострадавших от паводка в Иркутской области

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