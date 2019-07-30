Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы.

с чего всё началось

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar. Организация просит внести сервис в реестр запрещенных ресурсов и запретить его деятельность в связи с угрозой безопасности.

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