Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCarРоссийская газета вчера в 23:03
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar. Организация просит внести сервис в реестр запрещенных ресурсов и запретить его деятельность в связи с угрозой безопасности.
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с чего всё началось
Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты Р-27
Обновлено в 02:17
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с пожилой женой придет в студию к Малахову
Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев далеко не первый раз становятся гостями в студии у телеведущего Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 02:33
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Технологии
«Дом.ru Бизнес» запускает продажи Microsoft Office365
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» расширяет линейку облачных продуктов для корпоративных клиентов и запускает продажи Microsoft Office365 по подписке – https://b2b.domru.ru/office365/.
Обновлено в 02:44
Общество
Протестующие в Гонконге нарушили работу метро
Обновлено вчера в 23:18
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Машков назвал условие для возвращения в кино
Артист объявил об уходе из кино в феврале текущего года Народный артист РФ Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино, если наладится работа в качестве художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, которой он занимается сейчас, пишет Парламентская газета.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Общество
Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено вчера в 18:26
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00