Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы.

с чего всё началось

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar. Организация просит внести сервис в реестр запрещенных ресурсов и запретить его деятельность в связи с угрозой безопасности.

Происшествия На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.

Экономика Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт» Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.

Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Политика В Киеве определили срок «исчезновения Украины» Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.

Футбол Почеттино назвал «Тоттенхэм» образцом в плане трат на трансферы Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете, передает Evening Standard.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.

Политика Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.

Общество Названы главные признаки профессионального выгорания В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.

Авто Следующее поколение минивэна Toyota Sienna замечено на тестах Предположительно, новый Toyota Sienna будет базироваться на модульной архитектуре марки, благодаря которой минивэн может расти во всех направлениях.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Армия и оружие Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.

Наука Tesla представила модульные батареи Megapack — из их массива можно создавать целые электростанции! В компании отмечают, что батареи предназначены для создания гигантских модульных конструкций — например, массив мощностью 1 ГВт·ч сможет обеспечивать электричеством все дома в Сан-Франциско в течение шести часов.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Футбол Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».

Общество Иркутский паводок может убить экосистему Байкала Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.