Общество

Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гаИнтерфакс - Россия вчера в 01:33

В тушении возгораний в лесах задействованы около 600 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.
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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

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Площадь пожаров в красноярской тайге выросла на 38 тысяч гектаров за сутки

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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

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РЕН ТВ27 июля в 23:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»

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Счетная палата спрогнозировала снижение уровня бедности в России

Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года.
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Стали известны подробности сюжета фильма «Герой» с Александром Петровым

Кинокомпания "Централ Партнершип" разместила на YouTube второй трейлер боевика "Герой".
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Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото

В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
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Белый дом в США обнесут четырехметровым забором

На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора.
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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

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На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Армия и оружие

Совбез Турции заявил о намерении создать зону безопасности в Сирии

Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.
Обновлено вчера в 16:15
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
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Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре

Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
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Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

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«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

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Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

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В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл

34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
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ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
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Apple начала побег из Китая

Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
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Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
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Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

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