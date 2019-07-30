Общество
Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гаИнтерфакс - Россия вчера в 01:33
В тушении возгораний в лесах задействованы около 600 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.
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Площадь пожаров в красноярской тайге выросла на 38 тысяч гектаров за сутки
РИА Новости28 июля в 22:21
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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