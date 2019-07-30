Общество

Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гаИнтерфакс - Россия 01:33

В тушении возгораний в лесах задействованы около 600 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.
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