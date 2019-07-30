Общество
Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гаИнтерфакс - Россия 01:33
В тушении возгораний в лесах задействованы около 600 человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков, а также более 20 единиц техники.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной мэрией Москвы площадки
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Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
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Наука
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В результате ученым удалось на несколько порядков ужесточить ограничения на сечение рассеяния нуклонов на легких частицах темной материи, возникающих в шести разных теориях.
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Общество
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Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
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Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 07:13
Транспорт
Ремонт трех улиц в Петербурге перекроет движение транспорта
Обновлено в 07:06
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
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Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
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Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
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Политика
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Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
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Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое
Московский окружной военный суд во вторник признал законным арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Шоу-бизнес
МакSим показала помолвочное кольцо
Обновлено в 07:00
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
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Политика
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Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Футбол
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Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
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