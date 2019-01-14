Финансы
Банк России возобновляет 15 января покупки валюты для Минфина, приостановленные с 23 августа прошлого года. В период до 6 февраля на эти цели будет направлено 265,8 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 15,6 млрд рублей, передает ТАСС.
Национальная служба новостейвчера в 16:28
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Транспорт
В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
Центробанк, Минфин и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 руб.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при взрыве в жилом доме в городе Шахты (Ростовская область).
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Назван лучший по качеству жизни российский город
В ноябре 2018 года согласно рейтингу, который был составлен по результатам социологических исследований и данных Росстата, Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Екатеринбург, Тула и Сургут вошли в число российских городов с самым высоким качеством жизни населения.
Обновлено в 00:20
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено вчера в 21:09
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В частном доме в селе в Брянской области произошел хлопок газа
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Наука
Доказана опасность недостаточного сна
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму
Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено вчера в 11:03
Культура
Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными для экономики
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев во время вручения премий правительства в области СМИ заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домов
Ревизию норм газоснабжения жилых домов проведут в кратчайшие сроки, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 16:56
Космос
Вышедший из строя «Спектр-Р» планируют заменить другим телескопом
Космический телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуск которого планируется после 2030 года, сможет продолжить решение задач переставшего принимать команды с Земли радиотелескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), сообщил РИА Новости во вторник директор Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе
В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия—1" прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте газопровода "Северный поток — 2", назвав действия дипломата частью программы по сдерживанию России.
Обновлено вчера в 19:54
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Более 30 тысяч учителей в Лос-Анджелесе объявили забастовку
Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали план нового прохода Украины в Керченском проливе
Ранее Богдан сообщил о подготовке новой попытки прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Политика
Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным
7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами
Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.
Обновлено вчера в 13:00