Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»Чемпионат вчера в 14:21

11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.

Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»

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