Баскетбол
Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»Чемпионат вчера в 14:21
ЦСКА—
Реал Мадрид
сегодняв 15:00
Баскетбол, Евролига
Полуфинал
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11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.
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Sports.ruвчера в 10:00
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
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