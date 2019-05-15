Баскетбол
Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»Чемпионат 14:21
ЦСКА—
Реал Мадрид
завтрав 15:00
Баскетбол, Евролига
Полуфинал
Показать детали
Скрыть
11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено в 04:29
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Политика
Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Владимир Зеленский, новоиспеченный президент Украины, встретился с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на государственные должности.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая
Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:13
Общество
В России может вырасти стоимость техосмотра
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Религия
Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Политика
Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.
Обновлено в 12:06
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Переводчик Google научился имитировать речь пользователя
Американская компания Google разработала алгоритм, который может напрямую переводить речь на другой язык, не используя текстовые представления и сохраняя голосовые данные и темп речи говорящего.
Обновлено в 04:11
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Общество
Россияне получат дополнительный день отпуска
Речь идет об изменении законодательства о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска каждый год.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно
Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 22:00
Авто
Новый Nissan Skyline сможет ездить без рук на руле
Система Nissan ProPilot дебютировала три года назад, и за это время ею оснастили более 350 тысяч автомобилей.
Обновлено в 09:26