Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»Чемпионат 14:21

11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.

Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.

Политика Помпео оценил переговоры с Путиным Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Политика Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.

Общество Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

Кино Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.

Общество Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.

Армия и оружие В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.

Политика Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности Владимир Зеленский, новоиспеченный президент Украины, встретился с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на государственные должности.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Политика Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Общество В России может вырасти стоимость техосмотра Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.

Религия Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.

Политика Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.

Общество Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).

Политика Россия ответит на новые санкции США Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.

Гаджеты Переводчик Google научился имитировать речь пользователя Американская компания Google разработала алгоритм, который может напрямую переводить речь на другой язык, не используя текстовые представления и сохраняя голосовые данные и темп речи говорящего.

Общество Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни 51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.

Наука Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича» Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.

Общество Россияне получат дополнительный день отпуска Речь идет об изменении законодательства о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска каждый год.

Происшествия В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.