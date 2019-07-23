Политика
Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на УкраинеRusvesna.su 24 июля в 00:57
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего. «Слуга народа» лидирует с показателем 43,14% голосов. На втором месте, как и вчера, ОПЗЖ Юрия Бойко с результатом 13,02%.
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с чего всё началось
После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.Взгляд.ру22 июля в 20:32
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Партия Юлии Тимошенко вышла на третье место на выборах в Раду
Общественное телевидение России23 июля в 06:39
ЦИК Украины обработал 98,95% протоколов — состав Верховной рады определен
Евразия Daily24 июля в 00:27
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