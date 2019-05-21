Общество
Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судитьсяLenta.ru 06:52
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил в эфире передачи «Полный контакт», что готов приехать в Екатеринбург, чтобы выступить перед противниками строительства православного храма на месте сквера. Запись доступна на YouTube-канале радиостанции «Вести FM».
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«Приеду вас, чертей, гонять»: Соловьев ответил екатеринбуржцам, которые хотят судиться с ним
Екатеринбург Онлайн05:18
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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