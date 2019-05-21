Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судитьсяLenta.ru 06:52

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил в эфире передачи «Полный контакт», что готов приехать в Екатеринбург, чтобы выступить перед противниками строительства православного храма на месте сквера. Запись доступна на YouTube-канале радиостанции «Вести FM».
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Екатеринбургский адвокат обратится в генпрокуратуру из-за высказываний Соловьева о «бесах»

Znak.com08:01

Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»

Ридус03:52

Уральский адвокат обратится в Генпрокуратуру из-за слов телеведущего Соловьева о «бесах из Екатеринбурга». «Привлечь его к ответственности хочет и потенциальный кандидат в Госдуму»

Ведомости Урал09:07

«Приеду вас, чертей, гонять»: Соловьев ответил екатеринбуржцам, которые хотят судиться с ним

Екатеринбург Онлайн05:18

Телеведущий Владимир Соловьев продолжает оскорблять екатеринбуржцев

Эхо Москвы - Екатеринбург05:00

Телеведущий Соловьев обещал приехать в Екатеринбург «чертей гонять»

ТагилСити.ру06:27

«Вы сквер вытоптали!»: телеведущий Соловьев продолжил атаку на «город бесов»

КП - Екатеринбург03:23
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Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина

Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Общество

В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма

Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика

Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена

Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Гаджеты

Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.
Обновлено в 10:37
Политика

Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому

Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Наука

Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением

Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено в 05:05
Спорт

Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми

Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Футбол

СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера

Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Технологии

Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music

«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено в 11:26
Политика

Воронеж посетит Дмитрий Медведев

Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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