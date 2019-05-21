Общество
Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судитьсяLenta.ru 06:52
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил в эфире передачи «Полный контакт», что готов приехать в Екатеринбург, чтобы выступить перед противниками строительства православного храма на месте сквера. Запись доступна на YouTube-канале радиостанции «Вести FM».
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
«Приеду вас, чертей, гонять»: Соловьев ответил екатеринбуржцам, которые хотят судиться с ним
Екатеринбург Онлайн05:18
Соловьев пригрозил разогнать уральских «бесов», протестующих против строительства храма
Московский Комсомолец05:17
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве
Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Геймерский моноблок Colorful iGame G-One оценен в $5000
Компания Colorful пополнила ассортимент моноблоков моделью iGame G-One, которая предназначена для геймеров.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Названа причина пожара в кемеровском автоцентре
Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском случился 20 мая около 21.00 по местному времени, площадь возгорания составила около четырех тысяч квадратных метров.
Обновлено в 07:51
Экономика
Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн
Обновлено в 07:24
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Футбол
«Челси» продлил контракт с Жиру
«Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру.
Обновлено в 07:30
Общество
Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Общество
Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины
Обновлено вчера в 03:09
Политика
На Украине начала работу миссия МВФ
"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35