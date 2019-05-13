Экономика
Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-марте снизился на 4%ПРАЙМ вчера в 07:15
Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2019 года составил 3,239 миллиарда долларов, снизившись на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
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Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Экономика
Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75
Самый дорогой в США кофе продается в Сан-Франциско (штат Калифорния). Одна чашка напитка особого сорта обойдется в $75.
Обновлено в 04:24
Общество
Российская учительница назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении
Обновлено в 04:49
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Над Аляской столкнулись два самолета
На Аляске при столкновении двух экскурсионных гидросамолетов погибли четыре человека, еще два пропали. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:03
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Политика
В Раде предложили еще две даты для инаугурации Зеленского
Внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который в начале месяца подавал проект постановления об инаугурации Зеленского 20 мая, теперь зарегистрировал новую инициативу — с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.
Обновлено в 04:49
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Не могу бросить камень в Алсу»
Родителей победительницы Микеллы Абрамовой обвинили в накрутках голосов.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Омской области зарегистрирован случай заболевания корью
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на территории Омской области зарегистрирован первый за несколько лет случай заболевания корью.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня
Обновлено вчера в 16:34