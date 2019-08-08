Оборот от продажи и покупки игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) составил почти 2 млрд евро в ходе летнего трансферного окна. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Оборот АПЛ составил почти 2 млрд евро в летнее трансферное окно

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