Футбол

Оборот АПЛ составил почти 2 млрд евро в летнее трансферное окноМК-Спорт 12:41

Оборот от продажи и покупки игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) составил почти 2 млрд евро в ходе летнего трансферного окна. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В АПЛ прошёл дедлайн трансферного окна

Евро-футбол.ру14:12

«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо и приобрёл Сессеньона в последний день трансферного окна в АПЛ

RT на русском13:29

Оборот АПЛ составил почти 2 млрд евро в летнее трансферное окно

МК-Спорт12:41

Давид Луиз в последний момент перешел в «Арсенал», Лукаку — в «Интер». Дедлайн АПЛ: главное

Sportbox.RU05:54

Давид Луиз в последний момент перешел в «Арсенал», Лукаку — в «Интер». Дедлайн АПЛ: главное

Матч ТВ05:54

В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку и не искал никого взамен. Луиз перешел в «Арсенал»

Sports.ru05:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Футбол

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с «Туном»

Обновлено в 16:33
Происшествия

Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Авто

Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили

Обновлено в 10:12
Политика

Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Технологии

СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России

По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
ЖКХ

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

Обновлено в 15:43
Кино

Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Экономика

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Обновлено в 06:10
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Футбол

Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Галяминой в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Политика

Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»

Обновлено в 14:51
Общество

Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию

Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.
Обновлено в 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное