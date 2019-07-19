Экономика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукцииГазета.Ru 10:22
Российское правительство намерено изменить систему доступа иностранной продукции к госзакупкам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минпроторга. Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
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