Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в АрхангельскеREGNUM 12:45

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

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