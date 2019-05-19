Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в АрхангельскеREGNUM 12:45
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Шиес — наша боль»: фоторепортаж с митинга в Соломбале, на который пришли несколько тысяч человек
Новости Архангельска 29.ru15:40
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