Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в АрхангельскеREGNUM 12:45
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Мы ждем перемен!»: видео с антимусорного митинга-концерта в Архангельске
Новости Архангельска 29.ru14:35
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