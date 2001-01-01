Экономика

Обнуления ставки аэропортовых сборов будут добиваться власти Чукотки
SakhaNews
вчера в 20:40

В настоящее время снижен НДС - с 20 до 10 процентов.
SakhaNewsвчера в 20:40

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Копин: реконструкцию аэропорта в Певеке можно завершить за 2-2,5 года

ТАССвчера в 21:26

Обнуления ставки аэропортовых сборов будут добиваться власти Чукотки

SakhaNewsвчера в 20:40
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Экономика

Власти усилят контроль за системой маркировки товаров

«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
Обновлено в 20:25
Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 20:04
Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 14:26
Экономика

Art Pictures нашла постоянного зрителя

Представитель Art Pictures добавил, что помимо своих проектов господин Рудовский отвечает за международную дистрибуцию.
Обновлено в 16:59
Энергетика

«Росгеология» укрепится в недрах

Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Экономика

«Черная пятница» прошла мимо торгцентров

Обновлено в 15:15
Экономика

В Турции назвали главного туристического конкурента страны

Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика

На форуме «Атомекс» озвучат требования к оборудованию для проектов АЭС

Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом.
Обновлено в 16:28
Финансы

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 03:38
Экономика

CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 20:42
Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Обновлено в 19:20
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Роман Валентинович Копин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Чукотского автономного округа с 13 июля 2008 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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