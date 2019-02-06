Авто

Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версииREGNUM вчера в 23:29

Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor. Обновленный седан немного увеличился в размерах.
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Новая Corolla появится в России в единственной версии

РИА Новостивчера в 13:21

Новая Toyota Corolla прибудет в Россию со старым мотором

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Новая Toyota Corolla для России: свежая информация

Российская газетавчера в 10:38

Новая Toyota Corolla для России: первая информация

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Toyota представила в России новое поколение седана Corolla

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Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором

За рулемвчера в 11:10

Toyota представила новую Corolla для России

AutoNewsвчера в 09:28
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Проверки проводились на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставропольского края. Бензин изучили по 31 показателю качества и безопасности.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

35-летняя Виктория Лопырева родила первенца

Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Политика

The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

По версии The Telegraph, Сергей Федотов также является офицером российской военной разведки и занимался планированием атаки в Солсбери.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Кладка аварийного дома в Саратове обрушилась под тяжестью снега

Кирпичная кладка частично обрушилась 7 февраля из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома в центре Саратова.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Шведские аналитики уверены, что Россия готовится к «большой войне»

"Если раньше больше внимания Россия уделяла урегулированию локальных войн, то сейчас стратегические маневры стали масштабнее, а военных учат воевать на всем континенте", - отмечается в докладе.
Обновлено в 01:43
Авто

Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Google начал удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник внутри компании.
Обновлено в 01:27
Авто

Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро

Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.
Обновлено в 01:16
Происшествия

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Общество

В центре Москвы нашли клад старинных монет

В центре Москвы археологи нашли старинные монеты. Клад обнаружили в слое битых кирпичей на Долгоруковской улице во время охранных раскопок.
Обновлено в 01:58
Спорт

Из-за сильных морозов в Канаде сократили гонки КМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил календарь седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В Эквадоре во время ограбления убили российского туриста

В столице Эквадора Кито после вооруженного ограбления погиб турист, россиянин Алексей Домбровский, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела посольства России в стране.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Друга Бутиной обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег

Обновлено вчера в 22:03
Общество

В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Политика

В Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике

Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Авто

Старая «Волга» взяла на буксир Tesla

ГАЗ-3102 взяла на буксир Tesla Model X, оснащаемую батареей на 100 кВт/час.
Обновлено в 00:30
Авто

BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

В Москве на пассажира метро напали с ножом

В начале декабря в Москве на станции метро «Лубянка» неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Жильцы элитного дома в Петербурге рассказали о «квартире Арашукова»

Обновлено в 00:26
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В России создали православный телефон «Владимир Золотой»

Обновлено вчера в 12:27
Общество

Расширение русла Буреи: военные столкнулись с новыми трудностями

Обновлено в 02:02
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы

Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Силовики пришли к российским сектантам

20 сентября 2018 года сообщалось, что в Перми силовики задержали членов «Свидетелей Иеговы».
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У Антона Шипулина родилась дочь Мира

Стоит отметить, что это второй ребёнок в семье Шипулиных. В 2015 году у них родился мальчик.
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Ученые рассказали о способности пчел считать

В новом исследовании ученые выяснили, что данные насекомые умеют считать, а в результате экспериментов подопытных научили вычитать, также они смогли впоследствии прибавлять единицу.
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Toyota Corolla
Компактный автомобиль, выпускаемый компанией Toyota. Появившись в 1966 году, в 1974 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в мире. По данным книги, к декабрю 2000 во всем мире было продано 25 миллионов машин. В 2006 году названию Corolla исполнилось 40 лет, в течение которых сменилось одиннадцать поколений этих автомобилей, а общий объём выпуска перевалил за 35 миллионов. А в июле 2013 года было продано уже свыше 40 миллионов автомобилей марки Королла.
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