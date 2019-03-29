Авто
Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигациейАвтоновости дня 27 марта в 10:57
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне. Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
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Происшествия
ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино
В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Общество
Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди
Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Ельце обрушился купол Владимирского храма
Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.
Обновлено в 10:27
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Происшествия
Игрока в Call of Duty, устроившего розыгрыш, из-за которого погиб человек, приговорили к 20 годам тюрьмы
26-летнего игрока в Call of Duty Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюремного заключения за розыгрыш, из-за которого погиб человек.
Обновлено в 14:40
Общество
Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено в 14:03
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Технологии
Boston Dynamics показала видео нового робота‐погрузчика
Вес перемещаемых на видео предметов — около пяти килограммов, но робот предназначен для работы с грузом до 15 килограммов.
Обновлено вчера в 17:56
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском
Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском проспекту, в сторону площади Восстания.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Культура
Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:04
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Политика
Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире
Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Обновлено в 13:17
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Игры
Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Россия разработает уникальный артиллерийский снаряд
Россия разрабатывает артиллерийский снаряд, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 13:29