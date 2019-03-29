Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигациейАвтоновости дня 27 марта в 10:57

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Авто В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.

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