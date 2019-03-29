Авто
Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигациейАвтоновости дня 27 марта в 10:57
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне. Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Политика
Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России
США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Обновлено в 09:21
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
Обновлено в 04:31
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Авто
Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей
Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Общество
Великобритания повысит стоимость виз
Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Иммунная система семи онкобольных детей в Приамурье сама справилась с гепатитом С
Иммунная система семи онкобольных детей с гепатитом С, которые являются пациентами Амурской областной клинической больницы в Благовещенске, сама справилась с этим вирусом, то есть произошла его спонтанная элиминация, сообщается в пятницу на сайте правительства Амурской области.
Обновлено в 08:31
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено в 03:17
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Общество
Юнармейцы получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Более 20 российских вузов добавят при поступлении баллы к результатам ЕГЭ участников движения «Юнармия», рассказал начальник Главного штаба организации Роман Романенко.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Культура
Эрмитаж попал в рейтинг самых популярных музеев мира
Обновлено в 04:23
Политика
Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07