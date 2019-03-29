Авто

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигациейАвтоновости дня 05:28

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой. Головное устройство с 7-дюймовым дисплеем получили две комплектации – GLC Multimedia и LEM, доступные за 810 000 рублей. Первые «товарные» машины поступили к дилерам еще вчера, 28 марта.
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Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows

Motor06:44

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

Тарантас Ньюс05:33

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

Автоновости дня05:28

Обновление Chevrolet Niva: теперь с мультимедийной системой

За рулем04:54

Обновленная Chevrolet Niva представлена официально. Цена известна

Российская газета05:02

Chevrolet Niva получит сразу две комплектации с «парящими» экранами медиасистемы

110km.ru06:52

Обновленная Chevrolet Niva с экраном мультимедиа представлена официально

Daily-Motor.Ru09:37
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Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Политика

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Спорт

Союз биатлонистов России раскрыл бюджет на 128 миллионов

В пятницу Союз биатлонистов России (СБР) раскрыл бюджет на 2019-й год и рассказал о всех зарплатах.
Обновлено в 06:49
Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом

За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Общество

Медведев рассказал, как выступал на дискотеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Общество

В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено в 10:33
Наука

Учёные создали «контрацептивные украшения» для женщин

Обновлено 27 марта в 07:09
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Кино

Джоэл Коэн экранизирует трагедию Уильяма Шекспира «Макбет»

Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон планируют исполнить в фильме главные роли. «Макбет» — одна из самых известных трагедий Шекспира.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено в 09:42
Футбол

«Спартак» согласен продать Рошу, но не хочет отдавать его в аренду

Обновлено в 06:15
Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне

В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода получила 400 тыс. евро за корпоратив в США

Крапивина ответила, что это было порядка 400 тыс. евро.
Обновлено в 06:45
Кино

Игровой фильм «Дамбо» Тима Бёртона вышел в лидеры российского проката

Новый фильм «Дамбо» режиссера Тима Бёртона и кинокомпании Disney вышел в лидеры российского кинопроката.
Обновлено в 04:32
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Генсек ЛАГ уличил США в подрыве созданного ими миропорядка

По словам генсека, США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы.
Обновлено в 08:51
Общество

Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях

Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Экономика

«Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири

Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.
Обновлено в 11:00
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
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