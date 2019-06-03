Экономика
Обновлен рейтинг по социально-экономическому развитию регионов РФНаша версия 02:29
Социально-экономическими лидерами России по итогам 2018 года стали Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В конце рейтинга оказались регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа.
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию
Московский Комсомолец07:20
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