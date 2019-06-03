Экономика

Обновлен рейтинг по социально-экономическому развитию регионов РФНаша версия 02:29

Социально-экономическими лидерами России по итогам 2018 года стали Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В конце рейтинга оказались регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа.
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Карелия значительно поднялась в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию

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"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - говорится в сообщении.
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Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
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Виртуальная реальность почти вдвое улучшает переносимость анестезии.
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Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
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Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
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Скончался актер Геннадий Матвеев

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Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

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Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Футбол

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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
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Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

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Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
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Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки

Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
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Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу

Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.
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