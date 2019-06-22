Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни ПаркинсонаХайтек+ 20 июня в 04:39
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert. Теперь команда предоставила первые доказательства центральной роли серотонина в мозге на самых ранних стадиях.
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Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала встречи с Егором Кридом приятной закономерностью
Ольга Бузова заявила, что их встречи с Егором Кридом успели стать приятной закономерностью.
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Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено 20 июня в 06:03
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:18
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов
Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.
Обновлено 20 июня в 16:10
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол
Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки
Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем
Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта
Американец на рыбалке поймал гигантскую рыбу-мутанта, которой может быть около 100 лет.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»
Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Kia Ceed: две полезные функции и один просчет
Kia Ceed 1.6 (128 л.с.) 6АТ Год выпуска 2018 Изготовитель «Автотор» В эксплуатации «За рулем» с января 2019 года Пробег на момент отчета 18 000 км В Сиде многими полезными функциями управляешь через меню бортового компьютера.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Бурятии падает количество детсадов и педагогов
Обеспеченность детсадами в Бурятии долгие годы остается одной из главных проблем. Власти обещают исправить проблему едва ли не каждый год.
Обновлено вчера в 20:00