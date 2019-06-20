Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни ПаркинсонаИзвестия вчера в 22:20
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина. Об этом сообщил журнал Science Alert.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар в жилом доме
Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области потушен, сообщили в субботу РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Трамп заявил, что США отменили удар по Ирану
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был готов ударить по иранским объектам, однако отменил свое решение за десять минут до начала.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Погода в Москве может побить рекорд 1917 года
В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Вид и размер огромного паука напугал астраханцев
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В ЛНР насчитали три обстрела за сутки со стороны ВСУ
"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - приводит РИА Новости слова представителя непризнанной республики.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Космос
Конспиролог: В ближайшие полтора года Землю захватят пришельцы
Обновлено в 01:57
Здоровье
Более 100 врачей побывали на первой сирийской Международной конференции по рассеянному склерозу
Доктор Анас Джоухар, глава Сирийской ассоциации нейробиологов, сказал, что цель конференции — пролить свет на последние достижения в диагностике РС, которые, в свою очередь способствуют диагностики болезни на раннем этапе.
Обновлено в 03:00
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Пропала девушка: на Волге в Самаре столкнулись катер и лодка
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях
В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25