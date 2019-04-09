Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35AРоссийская газета вчера в 19:55
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник. Находившийся на борту пилот пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.
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Шоу-бизнес
Алексей Морозов: «Во время знакомства с женой чувствовал негатив»
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева
9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Путин примет участие в заседании Арктического форума
Владимир Путин сегодня, 9 апреля, примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 23:43
Политика
Руководителя бюро AFP в Алжире депортировали из страны
Главу алжирского бюро Agence France-Presse (AFP) Эмерика Вэнсно депортировали из страны, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено вчера в 08:47
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Пушков спрогнозировал проигрыш Украины после выхода России из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не проиграет из-за выхода из Совета Европы, но в проигравших останется Украина, чьи резолюции отправятся в этом случае на «историческую помойку».
Обновлено вчера в 23:01
Культура
Жванецкий прервал выступления из-за перелома руки
Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий, которому 6 марта исполнилось 85 лет, как минимум на месяц прервал свои выступления из-за травмы руки.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол
Данилу: «Первый гол „Ливерпуля“ выбил нас из колеи»
Полузащитник "Порту" Данилу дал комментарий после матча с "Ливерпулем" (0:2).
Обновлено вчера в 21:55
Энергетика
НОВАТЭК встретил покупателей в хабе
Новые контракты компании будут привязаны к Brent и TTF Источники "Ъ" рассказали о некоторых параметрах необязывающих соглашений, заключенных НОВАТЭКом 2 апреля по продаже будущего СПГ со второго проекта компании "Арктик СПГ".
Обновлено вчера в 19:39
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Здоровье
Россияне боятся заразиться ВИЧ от укусов комаров
Каждый шестой житель России считает, что ВИЧ можно заразиться из-за укуса комара, 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду, передают "Известия".
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Музыка
Хемсворт изменил дизайн постеров Мстителей. Получилось забавно
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено вчера в 13:04
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить похожие на лекарства БАДы
С прилавков могут исчезнуть БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи с ними, заявили «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:55