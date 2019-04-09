Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35AРоссийская газета вчера в 19:55

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник. Находившийся на борту пилот пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Футбол «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Политика США рассчитывают, что Египет откажется от покупки российских Су-35 Вашингтон рассчитывает, что Каир учтет угрозу санкций за покупку российских Су-35 и откажется от сделки.

Политика Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.

Происшествия Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.

Гаджеты Qualcomm анонсировала три новых мобильных платформы Компания Qualcomm представила три новых мобильных платформы для смартфонов среднего класса — Snapdragon 730, 730G и 665.

Общество Иван Цецерский назвал бедовой ситуацию с вывозом мусора с территории Пскова Бедовой назвал ситуацию с вывозом ТКО с территории Пскова глава города Иван Цецерский.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.

Экономика Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет.

Политика Путин выступит на Арктическом форуме Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.

Общество Блогер впервые подал иск о защите репутации Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

Политика Стало известно, когда вступит в силу закон о Рунете Вступление в силу закона о Рунете перенесут на ноябрь 2019 года, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.

Политика ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

Происшествия В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Здоровье Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.

Политика На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Происшествия Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.

Здоровье Рекламу детских смесей как заменителей молока могут запретить В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламировать детские смеси для питания в качестве полноценных заменителей грудного молока.