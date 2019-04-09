Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35AРоссийская газета вчера в 19:55
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник. Находившийся на борту пилот пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.
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Армия и оружие
Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Обновлено в 05:33
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву
Московский городской суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:02
Авто
Иностранцы рассказали, что они думают о LADA
Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.
Обновлено в 05:18
Политика
Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах
Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 05:15
Происшествия
Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК
Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.
Обновлено в 06:02
Общество
Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщает "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
Обновлено вчера в 21:29
Космос
С космодрома Восточный запустят ракету на нафтиле
«Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный полностью с использованием нафтила в качестве горючего планируется после 2020 года», - цитирует в своей ленте новостей РИА «Новости» генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE
Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Футбол
Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона
Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.
Обновлено в 03:56
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Политика
Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей
"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами
Кабаева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена во время прогулки с четырьмя собаками.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
ДНР и ЛНР согласны на автономию в составе Украины, — Медведчук
Донецкая и Луганская Народные Республики якобы предварительно согласились на автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 14:25
Наука
В СФУ открыт новый материал для белых светодиодов
Комбинации различных светодиодов дают возможность создавать любые цветовые оттенки.
Обновлено в 02:51
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45