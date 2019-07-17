Глава Совместной следственной группы (JIT) Вилберт Паулиссен сообщил, что в расследовании крушения Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом появились новые свидетели. По его словам, новые шаги в рамках расследования "обнадеживают".

Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17

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