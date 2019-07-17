Политика

Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17Газета.Ru 08:47

Глава Совместной следственной группы (JIT) Вилберт Паулиссен сообщил, что в расследовании крушения Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом появились новые свидетели. По его словам, новые шаги в рамках расследования "обнадеживают".
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В деле о MH17 нашли новых свидетелей

РИА Новости08:59

Следователи сообщили о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Life.ru05:41

Глава ССГ рассказал о новых свидетелях в деле о крушении MH17

RT на русском06:50

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились новые свидетели

Эхо Москвы07:04

Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей

РБК07:34

В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели

Lenta.ru05:25

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

ТАСС05:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге росгвардейцев подозревают в подбросе наркотиков школьнику

В Санкт-Петербурге двух бойцов Росгвардии подозревают в попытке подбросить молодому человеку наркотики с целью вымогательства денег, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:43
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В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств

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Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
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Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Трое сотрудников ФСБ признались в разбое

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Политика

Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году

Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
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Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут

Обновлено 15 июля в 10:53
Космос

Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний

Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.
Обновлено в 09:05
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Авто

Продажи автомобилей LADA в Европе сократились на четверть

В июне 2019 году в Европе было продано 404 автомобиля LADA, что на 27,9% меньше, чем годом ранее – тогда объем реализации составил 560 единиц.
Обновлено в 06:06
Общество

В швейцарской деревне объявлена распродажа домов по 60 рублей

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Политика

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Космос

Рядом с Землей осенью пролетит астероид: есть вероятность столкновения

В этом году, 9 сентября, рядом с нашей планетой пролетит 2006 QV89. Это небольшой астероид, диаметр которого составляет примерно 50 метров.
Обновлено в 08:42
Спорт

Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11
Авто

Первый шоурум Aurus откроется в Москве

Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до конца июля текущего года.
Обновлено в 07:04
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Политика

Премьер-министр Украины поругался с Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Facebook видео с собственной речью на заседании кабинета министров, в которой он обрушился с критикой партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 12:11
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенское»

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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