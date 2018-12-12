с чего всё началось

Серьезная опасность для здоровья может возникнуть при регулярном употреблении красного мяса и печени. Об этом говорится в исследовании ученых Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США, опубликованном в European Heart Journal.

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Наука Наука У старых Т-лимфоцитов обнаружили проблемы с дыханием Анализируя метаболизм иммунных клеток мышей, ученые обнаружили, что причиной снижения активности Т-лимфоцитов может быть нарушение обмена веществ в митохондриях.

Наука Наука Предпочтения при неочевидном выборе появились уже при принятии решения С точки зрения когнитивной психологии теория принятия решений подразумевает, что в случае выбора между несколькими опциями человек должен выбрать тот вариант, который максимизирует выгоду.

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