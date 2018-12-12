Наука
Серьезная опасность для здоровья может возникнуть при регулярном употреблении красного мяса и печени. Об этом говорится в исследовании ученых Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США, опубликованном в European Heart Journal.
Известиявчера в 21:03
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с чего всё началось
В новом исследовании, опубликованном в European Heart Journal, ученые демонстрируют, что диета, богатая красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышает уровень циркулирующего ТМАО по сравнению с диетами с белым мясом или немясным источником белка.Naked Scienceвчера в 10:17
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Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям
Актуальные Новостивчера в 02:25
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Naked Scienceвчера в 10:17
Ученые предупредили о серьезной опасности употребления мяса и печени
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Под землей обнаружена неизвестная жизнь
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На 3D-принтере напечатали магнитный композит с изменяемой жесткостью
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Созданы вечно текущие капли первородной материи
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Знание своих генетических рисков меняет мышление и физиологию
Команда из Стэнфордского университета решила проверить, как данные о генетических рисках влияют на здоровье людей.
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Учёные сварили и взорвали лаву для изучения деятельности вулканов
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Назван обладатель самого быстрого укуса на планете
Самыми быстрыми на Земле челюстями обладают муравьи-дракулы.
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Принимавший участие в решении сложной проблемы научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Саймон Джонс осторожно заявил: - Мы все еще находимся на ранней стадии разработки, но это первая перезаряжаемая фторидная батарея, которая работает при комнатной температуре.
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Наука
В Китае разработали бумагу для многократных записей
Китайские ученые создали бумагу, на которой можно «сбрасывать» записи до ста раз.
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Трафик способствует распространению опасных сорняков – Ученые
По результатам исследования ученые из Берлинского технического университета с уверенностью заявили, что трафик способствует распространению опасных сорняков.
Обновлено 10 декабря в 14:50