Наука
Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени
Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печениMedical Note01:12
Богатый красным мясом и печенью рацион может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили американские исследователи. Материал об этом опубликован в European Heart Journal.В рамках эксперимента специалисты работали с тремя группами добровольцев.
Medical Note01:12
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с чего всё началось
В новом исследовании, опубликованном в European Heart Journal, ученые демонстрируют, что диета, богатая красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышает уровень циркулирующего ТМАО по сравнению с диетами с белым мясом или немясным источником белка.Naked Scienceвчера в 10:17
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