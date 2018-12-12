с чего всё началось

Богатый красным мясом и печенью рацион может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили американские исследователи. Материал об этом опубликован в European Heart Journal.В рамках эксперимента специалисты работали с тремя группами добровольцев.

Наука Наука Муравьи установили рекорд по самым быстрым движениям на планете

Наука Наука Новый метаматериал меняет физические свойства менее чем за секунду По словам ученых, изменение свойств происходит менее чем за секунду.

Наука Наука Физики воссоздали капли первородной материи Ученые из Калифорнийского университета в Болдере создали капли кварк-глюонной плазмы – ультра-горячей материи, которая может пролить свет на тайны сотворения мира.

Наука Наука Самки предпочли городских лягушек лесным По результатам эксперимента ¾ самок, предпочли зов городского самца.

Наука Наука Робота-ската научили скользить по льду Компания Pliant Energy Systems научила робота-амфибию Velox передвигаться по льду, двигая плавниками, сообщает New Atlas.

Наука Наука У старых Т-лимфоцитов обнаружили проблемы с дыханием Анализируя метаболизм иммунных клеток мышей, ученые обнаружили, что причиной снижения активности Т-лимфоцитов может быть нарушение обмена веществ в митохондриях.

Наука Наука Предпочтения при неочевидном выборе появились уже при принятии решения С точки зрения когнитивной психологии теория принятия решений подразумевает, что в случае выбора между несколькими опциями человек должен выбрать тот вариант, который максимизирует выгоду.

Наука Наука Ученые выделили ДНК людей из древней жвачки Ученые из Скандинавского университета выяснили, что ДНК людей выделена из древней жвачки.

Наука Наука Российские ученые создали биотопливо из опилок Биотопливо из опилок и других древесных отходов создали российские ученые, сообщает РИА Новости.

Наука Наука Знание своих генетических рисков меняет мышление и физиологию Команда из Стэнфордского университета решила проверить, как данные о генетических рисках влияют на здоровье людей.

Наука Наука Учёные сварили и взорвали лаву для изучения деятельности вулканов

Наука Наука Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов Российские ученые помогут турецким метрологам в создании сверхточных оптических атомных часов. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Наука Наука Смартфон может работать без подзарядки неделю Принимавший участие в решении сложной проблемы научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Саймон Джонс осторожно заявил: - Мы все еще находимся на ранней стадии разработки, но это первая перезаряжаемая фторидная батарея, которая работает при комнатной температуре.

Наука Наука В Китае разработали бумагу для многократных записей Китайские ученые создали бумагу, на которой можно «сбрасывать» записи до ста раз.