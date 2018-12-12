Наука

Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени
Medical Note
01:12

Богатый красным мясом и печенью рацион может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили американские исследователи. Материал об этом опубликован в European Heart Journal.В рамках эксперимента специалисты работали с тремя группами добровольцев.
Medical Note01:12
с чего всё началось
В новом исследовании, опубликованном
 в European Heart Journal, ученые демонстрируют, что диета, богатая красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышает уровень циркулирующего ТМАО по сравнению с диетами с белым мясом или немясным источником белка.
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