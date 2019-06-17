Происшествия
Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100Газета.Ru 11:26
Эксперт обнаружил "незамеченную", но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.
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