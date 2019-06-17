Происшествия
Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100Газета.Ru 11:26
Эксперт обнаружил "незамеченную", но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.
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Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика
Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45
Политика
У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко
Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 представлен в России
Продажи Xiaomi Mi Smart Band 4 начнутся с 8 июля по цене 2990 рублей.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:44
Происшествия
Драка с цыганами в Чемодановке. Задержаны еще 12 человек
Сегодня, 16 июня, пресс-служба Следственного комитета России сообщила обновленные данные о расследовании уголовного дела о массовой драке с убийством в селе Чемодановка Пензенской области, где местные жители вступили в конфликт с цыганами.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Наука
Учёные обнаружили бактерию, которая поможет избавиться от стресса
Учёные обнаружили бактерию, которая может стать основой для вакцины от стресса. Об интересном открытии сообщил источник ScienceAlert.
Обновлено в 12:30
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал
"Тайный сын" певца Сергея Захарова стал главным героем очередной передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале.
Обновлено в 07:53
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложено на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика
Россия представит технику на авиасалоне в Ле-Бурже впервые с 2013 года
Россия представит образцы своей авиатехники на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже впервые с 2013 года.
Обновлено в 13:20
Политика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Кино
Снимавшиеся в Ярославле фильмы получили награды «Кинотавра»
На «Кинотавре» отметили сразу две ленты, снимавшиеся в Ярославле. На днях фестиваль завершил работу в Сочи.
Обновлено в 06:29
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Политика
Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы
На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Общество
Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки
Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49