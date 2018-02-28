Политика
Обнаружена крупная партия кокаина в самолете президента БразилииГазета.Ru 10:03
На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару нашли 39 кг кокаина, которые перевозил военнослужащий ВВС страны, сопровождавший делегацию главы государства по пути на саммит "большой двадцатки".
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с чего всё началось
Болсонару написал в твиттере, что его проинформировали об инциденте и он потребовал «немедленного расследования и сурового наказания» для преступника.Дождь05:38
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Единоборства
Российский боец разорвал контракт с UFC из-за допинга
Российский боец Иван Штырков больше не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 09:23
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика
В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России
В МИДе санкции против России считают незаконными, а продление экономических ограничений против страны, о чем сегодня сообщил Евросоюз, — «неконструктивными играми».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Здоровье
На Кубани с начала года заготовили почти 2 тонны донорской крови
Практически все сдают кровь безвозмездно. Благодаря им в 2018 году было заготовлено более 61 тыс. л цельной донорской крови.
Обновлено в 04:55
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Экономика
Sollers выкупает у Ford за $75 млн 51% нового СП
Sollers выкупает у Ford за 75 миллионов долларов 51% нового совместного предприятия и даст этому СП кредит в 30 миллионов долларов на операционную деятельность, следует из сообщения Sollers.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Кино
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 09:13
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Общество
Просроченную еду могут освободить от НДС
Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу продуктов питания, срок годности которых истекает, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:14
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Экономика
В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета
Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Здоровье
Строительство поликлиники на севере Москвы завершено
ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Завершено строительство детско-взрослой поликлиники на 750 пациентов в смену в Бутырском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.
Обновлено в 06:00
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Музыка
Мадонна призывает к контролю над оружием в новом клипе
Мадонна представила клип на песню "God Control" со своего нового альбома "Madame X".
Обновлено в 06:09
Политика
Грузия вошла в период очередного политического противостояния
По оценке Ростуризма, общее число жителей России, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 09:21