Обнаружена крупная партия кокаина в самолете президента БразилииГазета.Ru 10:03

с чего всё началось

На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару нашли 39 кг кокаина, которые перевозил военнослужащий ВВС страны, сопровождавший делегацию главы государства по пути на саммит "большой двадцатки".

Единоборства Российский боец разорвал контракт с UFC из-за допинга Российский боец Иван Штырков больше не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает Sport24.ru.

Авто Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Политика Президента Туниса госпитализировали Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Авто В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Политика В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России В МИДе санкции против России считают незаконными, а продление экономических ограничений против страны, о чем сегодня сообщил Евросоюз, — «неконструктивными играми».

Происшествия Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.

Здоровье На Кубани с начала года заготовили почти 2 тонны донорской крови Практически все сдают кровь безвозмездно. Благодаря им в 2018 году было заготовлено более 61 тыс. л цельной донорской крови.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Энергетика Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.

Политика Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

Экономика Sollers выкупает у Ford за $75 млн 51% нового СП Sollers выкупает у Ford за 75 миллионов долларов 51% нового совместного предприятия и даст этому СП кредит в 30 миллионов долларов на операционную деятельность, следует из сообщения Sollers.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Общество Просроченную еду могут освободить от НДС Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу продуктов питания, срок годности которых истекает, сообщает РИА "Новости".

Происшествия На строительном рынке Волгограда загорелся склад "На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Экономика В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.

Здоровье Строительство поликлиники на севере Москвы завершено ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Завершено строительство детско-взрослой поликлиники на 750 пациентов в смену в Бутырском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Музыка Мадонна призывает к контролю над оружием в новом клипе Мадонна представила клип на песню "God Control" со своего нового альбома "Madame X".